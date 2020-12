Manfredonia | uomo ucciso a coltellate La compagna | “E’ stato mio figlio di 7 anni”

Leggi su giornal

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’omicidio di un 38enne di, provincia di Foggia, assume dei contorni piuttosto non convenzionali, visto che come riportato dalladella vittima, l’autore del gesto sarebbeildi 7 anni. Cronaca Mario Renzulli, questo il nome della vittima, lo scorso lunedì eracondotto in ospedale a causa delle ferite da arma da taglio che aveva riportato, così gravi da essere la causa della sua dipartita, causata come detto, daldella coppia, che ha sua volta ha riportato ferite ai denti, non è imputabile e verrà ascoltato nelle prossime ore. Sarebbelui quindi a causare la morte del padre, a causa di un litigio, tra la vittima e la donna: secondo la versione del legale della famiglia, Renzulli sarebbe tornato a casa ubriaco ...