“Ma cosa fa?”. Mani negli occhi e sguardo stralunato. Il gesto assurdo di Elisabetta Gregoraci (Di martedì 1 dicembre 2020) Al “Grande Fratello Vip” sono riemerse vecchie “ruggini” tra la Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, che ha fatto intuire che in passato l’ex di Francesco Monte ci avesse provato con l’ex marito Flavio Briatore. Non solo, la showgirl calabrese ha anche ammesso di essere gelosa della influncer che appena entrata nella casa ha instaurato un bel rapporto con Pierpaolo Pretelli. È stato Alfonso Signorini a riaccendere il fuoco tra le due durante la diretta di lunedì 30 novembre tirando in ballo la famosa vacanza in Sardegna. “Non ho detto che sei stata con Flavio, dico solo che sei stata più gentile con lui che con me e che gli hai mandato diversi messaggi in amicizia”, ha detto la Gregoraci scatenando la replica di Giulia Salemi: “Io vado in Sardegna da 5 anni, vi abbiamo lasciato pure dei soldi tra cene e discoteca, poi certo se siamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) Al “Grande Fratello Vip” sono riemerse vecchie “ruggini” tra la Giulia Salemi ed, che ha fatto intuire che in passato l’ex di Francesco Monte ci avesse provato con l’ex marito Flavio Briatore. Non solo, la showgirl calabrese ha anche ammesso di essere gelosa della influncer che appena entrata nella casa ha instaurato un bel rapporto con Pierpaolo Pretelli. È stato Alfonso Signorini a riaccendere il fuoco tra le due durante la diretta di lunedì 30 novembre tirando in ballo la famosa vacanza in Sardegna. “Non ho detto che sei stata con Flavio, dico solo che sei stata più gentile con lui che con me e che gli hai mandato diversi messaggi in amicizia”, ha detto lascatenando la replica di Giulia Salemi: “Io vado in Sardegna da 5 anni, vi abbiamo lasciato pure dei soldi tra cene e discoteca, poi certo se siamo ...

borghi_claudio : COSA COSA COSA??? Domani Italia VOTI COSA? Un voto senza un voto del Parlamento??? Ma voi siete PAZZI. Finirete die… - MatteoRichetti : Mi chiedo cosa ci voglia a capire che così non si può andare avanti. Mi rivolgo ai partiti di maggioranza. Perché n… - borghi_claudio : Ho approfondito: la roba dei 500 MILIARDI gestiti dall'imprenditore di Palmi ha fatto il giro di tutti i giornali.… - chunysus : dovrei farlo anche io? bo non so a cosa serve ma ci provo ????????? - ifwithoutjoo : comunque voi lino picciolino non ve lo meritate siete proprio teste di cazzo ma cosa vi passa per la mente -

Ultime Notizie dalla rete : “Ma cosa Packlink in collaborazione con PayPal lancia una nuova piattaforma di spedizioni in Italia, Spagna, Francia e Portogallo Fortune Italia