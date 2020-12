Lungomare Pastena | area ex giostrine da riqualificare e restituire ai salernitani

(Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – C’è un luogo, in città, dalle potenzialità notevoli eppure da anni abbandonato, chiuso alla pubblica fruizione e, oggi, piombato in un evidente stato di degrado e di incuria. Si tratta dell’deldi(ultimo tratto) destinato originariamente ad attività ludiche: lì vi erano alcune. Un incendio, tempo fa, mise definitivamente fine a quell’esperienza. Oggi l’attende una bonifica e la sistemazione – magari con verde attrezzato – per ritornare nella pubblica disponibilità. Finalizzazione ancor più necessaria considerato che il programmato terzo lotto di costruzione della fascia di difesa del litorale cittadino realizzerà il prolungamento della spiaggia – oggi ridotta ai minimi livelli (vedi immagine in basso) – nel tratto ...

Ultime Notizie dalla rete : Lungomare Pastena

anteprima24.it

StampaLe giornate belle invogliano a non perdersi ancora qualche momento di sole in questo mite autunno. E cosi a Salerno cosi come in altre parti della Campania, sono in tanti che non rinunciano a qu ...