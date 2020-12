Live Monchengladbach-Inter 1-2; live Atalanta-Midtjylland 0-1

(Di martedì 1 dicembre 2020)è già una sfida decisiva: sei punti nelle ultime due partite per evitare il flop europeo e sperare in una clamorosa qualificazione agli ottavi.SEGUI LA...

FcInterNewsit : IL GOL DI #LUKAKU: Grande spunto di @gaglio94, che recupera pallone e lancia il belga che sovrasta con la sua pot… - UEFAcom_it : ? GOL! | Lukaku di forza! #Gladbach ?? #Inter LIVE 1-2 Segui la sfida LIVE - FcInterNewsit : 60' Altro cambio per l'@Inter Fuori #Darmian Dentro #Hakimi #BorussiaInter 1-1 Segui qui il nostro live???? - FcInterNewsit : 58' Giallo per #DeVrij #BorussiaInter 1-1 Segui qui il nostro live???? - FcInterNewsit : INIZIO SECONDO TEMPO Ricomincia la seconda parte di gioco tra #Borussia e #Inter: si riparte dall'1-1… -

Ultime Notizie dalla rete : Live Monchengladbach

In Germania l’Inter tenta il colpo per rimanere attaccata al discorso qualificazione. Conte sceglie Darmian e Young sulle fasce. Solito 4-2-3-1 per il Borussia con l’ex Lazaro in campo ...CHAMPIONS LEAGUE – Quinto turno di Champions League e situazione che inizia a delinearsi con alcune squadre già qualificate agli ottavi. Per ora, tra le italiane, solo la Juventus ha staccato il pass ...