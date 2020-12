Lione, Aouar e la punizione: «L’ha decisa Juninho. Ora non parliamone più» (Di martedì 1 dicembre 2020) Houssem Aouar ha parlato delle punizione ricevuta dal Lione lo scorso weekend Houssem Aouar, fantasista del Lione, ai microfoni di RMC ha parlato della punizione che ha ricevuto dal Lione e chi gli ha fatto saltare l’ultimo turno di campionato. «L’ho vissuta bene. Non c’è bisogno di creare storie. È stata una decisione del direttore sportivo Juninho, dobbiamo andare avanti ed evitare di mettere un granello di sabbia in una macchina che gira bene. Stiamo andando bene in questo momento, quindi dobbiamo guardare avanti e smettere di parlare di questa vicenda: io non sono niente in confronto al gruppo. Il rapporto con Juninho è molto buono. È una leggenda del club e c’è sempre da imparare da persone Vorrei che mi desse più consigli in ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Houssemha parlato dellericevuta dallo scorso weekend Houssem, fantasista del, ai microfoni di RMC ha parlato dellache ha ricevuto dale chi gli ha fatto saltare l’ultimo turno di campionato. «L’ho vissuta bene. Non c’è bisogno di creare storie. È stata una decisione del direttore sportivo, dobbiamo andare avanti ed evitare di mettere un granello di sabbia in una macchina che gira bene. Stiamo andando bene in questo momento, quindi dobbiamo guardare avanti e smettere di parlare di questa vicenda: io non sono niente in confronto al gruppo. Il rapporto conè molto buono. È una leggenda del club e c’è sempre da imparare da persone Vorrei che mi desse più consigli in ...

