L’allarme resta rosso | il Covid ammazza altre 785 persone Zaia | “Toccato il punto più alto”

(Di martedì 1 dicembre 2020) Sono 19.350 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi secondo i dati contenuti bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 785 morti (in aumento rispetto a ieri) che portano il totale a 56.361 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia. Da ieri sono stati eseguiti 182.100 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.663 (-81 da ieri). Veneto, toccato il picco delIn Veneto ad oggi sono stati fatti 2 milioni e 805mila tamponi, 13835 nelle ultime 24 ore, i pazienti ricoverati nei reparti non critici degli ospedali sono 2706 (+98 nelle ultime 24 ore), mentre in terapia intensiva sono ricoverati 330 (-9 da ieri), i morti in totale sono 3818 dal 21 febbraio ad oggi, e nelle ultime 24 ore si è registrato il record di questa seconda ondata con 107) decessi. “Siamo nella fase alta della curva ...