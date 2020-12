La questione del piano pandemico e delle accuse a Ranieri Guerra (Di martedì 1 dicembre 2020) AGI - "Gente indecente che cerca di farvi bere anche l'arsenico per tv pubblica". Ranieri Guerra, il vicepresidente europeo dell'Oms, annuncia querele e si esprime con rabbia contro 'Report' dopo che lunedì la trasmissione di Rai3 lo ha accusato di avere ordinato di modificare un rapporto dell'organizzazione mondiale della sanità affinché non emergesse che l'Italia non aveva un piano pandemico aggiornato. Coperto da insulti su Facebook Da lunedì sera, il suo profilo Facebook è preso di mira da decine di persone che lo insultano. C'è chi gli augura il carcere (“Bisognerebbe buttare le chiavi, ma so già che la premieranno. Che Governo di m…”; “Omertà e mafia. Diritto in Tribunale”; “Lei è un criminale, a lei serve la sedia elettrica, sparisca dalla faccia della terra”), chi gli chiede di lasciare il suo incarico ... Leggi su agi (Di martedì 1 dicembre 2020) AGI - "Gente indecente che cerca di farvi bere anche l'arsenico per tv pubblica"., il vicepresidente europeo dell'Oms, annuncia querele e si esprime con rabbia contro 'Report' dopo che lunedì la trasmissione di Rai3 lo ha accusato di avere ordinato di modificare un rapporto dell'organizzazione mondiale della sanità affinché non emergesse che l'Italia non aveva unaggiornato. Coperto da insulti su Facebook Da lunedì sera, il suo profilo Facebook è preso di mira da decine di persone che lo insultano. C'è chi gli augura il carcere (“Bisognerebbe buttare le chiavi, ma so già che la premieranno. Che Governo di m…”; “Omertà e mafia. Diritto in Tribunale”; “Lei è un criminale, a lei serve la sedia elettrica, sparisca dalla faccia della terra”), chi gli chiede di lasciare il suo incarico ...

Giorgiolaporta : L’unica colpa di Roberta #Angelilli è di aver fatto il suo dovere da cittadina e aver denunciato la questione della… - berlusconi : Per queste ragioni quindi Forza Italia non voterà in Parlamento per questa riforma del MES. La riforma in questione… - MatteoRichetti : Nelle carceri italiane in questo momento ci sono 1900 contagi tra detenuti e personale. Il virus corre ancora più v… - m00nchild7__ : È proprio il fatto che non riusciate a commentare/scriverci sopra articoli su una questione in maniera del tutto og… - VFriccicarella : @tzconducitu Secondo me Briatore e le sue minacce si sono svegliati dopo che Dayane, Selvaggia ecc. avevank parlato… -

