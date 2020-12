Il medico abbraccia il paziente in lacrime | È stato spontaneo Chiedeva della moglie

Fiordaliso21 : RT @Fiordaliso21: «Stava solo piangendo»: medico abbraccia paziente anziano che piange, la foto è virale - orsina18 : Covid:medico abbraccia paziente anziano che piange, la foto è - Skylar76 : RT @Corriere: Covid: medico abbraccia paziente anziano che piange, la foto è virale - diegotoffanello : «Stava solo piangendo»: medico abbraccia paziente anziano che piange, la foto è virale - alcoholic_drama : RT @Corriere: Covid: medico abbraccia paziente anziano che piange, la foto è virale -

Ultime Notizie dalla rete : medico abbraccia

Corriere della Sera

In tutto il lungo periodo della pandemia covid-19 sono stati molti i gesti d’umanità che hanno in qualche alleviato il dolore di vivere un momento storico così duro. Tra le tante immagini di questi me ...Un medico abbraccia un paziente covid in crisi per la situazione, una scena che fa il giro del mondo. In tutto il lungo periodo della pandemia covid-19 sono stati molti i gesti d’umanità che hanno in ...