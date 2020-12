Hamilton positivo al Covid Ribaltone in F1 | per lui niente Gp del Bahrein

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 dicembre 2020) Il pilota di Formula 1 Lewisè risultatoal coronavirus. Lo scrive la Fia sui social: il pilota campione del mondo della Mercedes ha avuto la conferma del contagio dopo i test obbligatori precedenti il Gran Premio di Sakhir. "La settimana scorsa era stato sottoposto a tre esami, l'ultimo domenica pomeriggio. Si è però svegliato lunedì mattina con sintomi lievi e, contemporaneamente, è stato informato che una persona con cui era entrato in contatto prima dell'arrivo inera risultata positiva - dicono dal team -. Lewis ha quindi effettuato un ulteriore test che è risultato". E ancora: "A parte sintomi lievi per il resto è in forma e sta bene, e l'intera squadra gli manda i migliori auguri di una pronta guarigione". Una situazione questa che però impedisce al sette volte campione del ...