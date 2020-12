Giletti si scusa per il Vesuvio: "La grafica è fatta da un meridionale" (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo le polemiche e le indignazioni insorte per la grafica che ritraeva il Vesuvio eruttare Covid-19, Massimo Giletti si scusa. In seguito alla puntata di Non è l’arena su La7, a cui aveva preso parte anche il sindaco napoletano Luigi De Magistris, in molti avevano denunciato una mancanza di rispetto da parte del conduttore, il quale a Fanpage.it ha dichiarato come “il ragazzo che ha fatto questa grafica è un ragazzo meridionale, la scorsa settimana mi propose questa idea dell’analogia tra il pericolo del Vesuvio che erutta e il fatto che il virus rappresenti un rischio di portata similare”. “Io ho il 70% di persone che lavorano con me che è meridionale e ancora devo sentir ripetere queste storie nonostante i miei programmi portino avanti da anni ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo le polemiche e le indignazioni insorte per lache ritraeva ileruttare Covid-19, Massimosi. In seguito alla puntata di Non è l’arena su La7, a cui aveva preso parte anche il sindaco napoletano Luigi De Magistris, in molti avevano denunciato una mancanza di rispetto da parte del conduttore, il quale a Fanpage.it ha dichiarato come “il ragazzo che ha fatto questaè un ragazzo, la scorsa settimana mi propose questa idea dell’analogia tra il pericolo delche erutta e il fatto che il virus rappresenti un rischio di portata similare”. “Io ho il 70% di persone che lavorano con me che èe ancora devo sentir ripetere queste storie nonostante i miei programmi portino avanti da anni ...

masolinismo : RT @HuffPostItalia: Giletti si scusa per il Vesuvio: 'La grafica è fatta da un meridionale' - Nonha_stata : #Giletti su scusa per il Vesuvio 'Stavolta è colpa di un meridionale di merda' - paglialunga00 : RT @semeoro1: Giletti si scusa ???????????? - semeoro1 : Giletti si scusa ???????????? - HuffPostItalia : Giletti si scusa per il Vesuvio: 'La grafica è fatta da un meridionale' -