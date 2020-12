Formula 1, in Bahrain cambiate solo tre gomme in un pit stop di Bottas (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Durante il terzo pit stop di Valtteri Bottas al Gran Premio del Bahrain, i meccanici del Team Mercedes hanno cambiato solo 3 gomme alla vettura del finlandese. Nessuna penalità per il pilota ed il team perché le gomme montate erano della stessa mescola. La casa di Stoccarda aveva solo due set di gomme medie per pilota e vista la foratura nel primo giro proprio dell’anteriore destra uno dei set è rimasto con una gomma in meno. Questa le motivazioni della scelta. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Durante il terzo pitdi Valtterial Gran Premio del, i meccanici del Team Mercedes hanno cambiatoalla vettura del finlandese. Nessuna penalità per il pilota ed il team perché lemontate erano della stessa mescola. La casa di Stoccarda avevadue set dimedie per pilota e vista la foratura nel primo giro proprio dell’anteriore destra uno dei set è rimasto con una gomma in meno. Questa le motivazioni della scelta. SportFace.

