Formula 1, Hamilton positivo al Covid-19: “Sto bene, prendiamoci cura gli uni degli altri” (Di martedì 1 dicembre 2020) Fulmine a ciel sereno nel circus della Formula 1: Lewis Hamilton, fresco vincitore del Gran Premio del Bahrein e 7 volte campione del mondo, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha comunicato lo stesso pilota della Mercedes con un post pubblicato sui propri canali social: "Ciao ragazzi, sono devastato dal non poter correre questo fine settimana. Da quando è iniziata la stagione, a giugno, io e la squadra abbiamo preso tutte le precauzioni possibili e abbiamo seguito le regoleovunque siamo stati per stare in salute. Sfortunatamente, anche se sono risultato negativo tre volte la scorsa settimana, ieri mattina mi sono svegliato con alcuni sintomi e ho richiesto un nuovo test, che ha dato esito positivo. Mi sono immediatamente messo in isolamento per 10 giorni.Mi dispiace non poter gareggiare questo ... Leggi su golssip (Di martedì 1 dicembre 2020) Fulmine a ciel sereno nel circus della1: Lewis, fresco vincitore del Gran Premio del Bahrein e 7 volte campione del mondo, è risultatoal-19. Lo ha comunicato lo stesso pilota della Mercedes con un post pubblicato sui propri canali social: "Ciao ragazzi, sono devastato dal non poter correre questo fine settimana. Da quando è iniziata la stagione, a giugno, io e la squadra abbiamo preso tutte le precauzioni possibili e abbiamo seguito le regoleovunque siamo stati per stare in salute. Sfortunatamente, anche se sono risultato negativo tre volte la scorsa settimana, ieri mattina mi sono svegliato con alcuni sintomi e ho richiesto un nuovo test, che ha dato esito. Mi sono immediatamente messo in isolamento per 10 giorni.Mi dispiace non poter gareggiare questo ...

