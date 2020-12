**Fisco: Gualtieri, 'ok Ecofin su Dac7, passo avanti contro evasione ed elusione'** (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Soddisfatti per l'accordo Ecofin sulla direttiva Dac7. Più scambio di informazioni e trasparenza sui redditi prodotti con l'intermediazione delle piattaforme digitali e più cooperazione tra autorità fiscali europee. Un importante passo avanti contro evasione ed elusione fiscale". Ad affermarlo in un tweet è il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri in merito alla direttiva che ha come obiettivo principale di estendere le procedure di scambio automatico ai dati in possesso dei gestori di piattaforme digitali. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Soddisfatti per l'accordosulla direttiva. Più scambio di informazioni e trasparenza sui redditi prodotti con l'intermediazione delle piattaforme digitali e più cooperazione tra autorità fiscali europee. Un importanteedfiscale". Ad affermarlo in un tweet è il ministro dell'Economia, Robertoin merito alla direttiva che ha come obiettivo principale di estendere le procedure di scambio automatico ai dati in possesso dei gestori di piattaforme digitali.

Ultime Notizie dalla rete : **Fisco Gualtieri Fisco, Gualtieri: "Ci sarà largo intervento del governo su scadenze tasse" Rai News Di Maio ribadisce i No del Movimento: niente patrimoniale e niente Mes

Di Maio ha parlato dell'ipotesi patrimoniale al termine del punto stampa congiunto con l'omologo croato Gordan Grlic Radman a Zagabria, in Croazia.

Di Maio: "La patrimoniale non serve, subito una riforma del fisco"

Luigi di Maio dice no all'ipotesi di una patrimoniale aprendo a una riforma del fisco. "Abbiamo già visto questo film nella crisi tra il 2007 e il 2008 - dice il ministro degli Esteri da Zagabria -, q ...

