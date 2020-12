“Farò soffrire qualcuno”. GF Vip: Francesco Oppini crolla, la scelta è difficile. E Tommaso Zorzi capisce tutto… (Di martedì 1 dicembre 2020) Gli ultimi tempi sono stati un po’ difficili per tutti: da quando i vipponi hanno scoperto che il GF Vip è stato prolungato fino a febbraio 2021 sfoghi e malumori sono praticamente all’ordine del giorno. Tra i siparietti più seguiti di questo Grande Fratello Vip c’è senza dubbio il rapporto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. I due non fanno che rincorrersi, abbracciarsi, discutere animatamente per poi riprendersi, battagliarsi a muso duro e dichiarare di nutrire un profondo affetto l’uno per l’altro. Un Zorzi che lo stesso amico Oppini avrebbe definito “un’idrovora di attenzioni”, per quanto siano alte le aspettative di Tommy, ma questa è un’altra storia… (Continua dopo le foto) Il prolungarsi della durata del Grande Fratello Vip ha messo provato tantissimo i concorrenti ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) Gli ultimi tempi sono stati un po’ difficili per tutti: da quando i vipponi hanno scoperto che il GF Vip è stato prolungato fino a febbraio 2021 sfoghi e malumori sono praticamente all’ordine del giorno. Tra i siparietti più seguiti di questo Grande Fratello Vip c’è senza dubbio il rapporto tra. I due non fanno che rincorrersi, abbracciarsi, discutere animatamente per poi riprendersi, battagliarsi a muso duro e dichiarare di nutrire un profondo affetto l’uno per l’altro. Unche lo stesso amicoavrebbe definito “un’idrovora di attenzioni”, per quanto siano alte le aspettative di Tommy, ma questa è un’altra storia… (Continua dopo le foto) Il prolungarsi della durata del Grande Fratello Vip ha messo provato tantissimo i concorrenti ...

