Facebook, per il Financial Times la criptovaluta Libra arriverà a gennaio 2021 (Di martedì 1 dicembre 2020) Facebook potrebbe presentare Libra, la sua criptovaluta annunciata ormai oltre un anno fa, già a gennaio 2021: questo almeno è quanto afferma il prestigioso Financial Times, che cita come fonti riservate ben tre persone coinvolte a diverso titolo nello sviluppo della criptovaluta. Se le anticipazioni dovessero rivelarsi esatte, Libra avrà comunque un aspetto assai diverso da quello immaginato inizialmente, con ambizioni decisamente ridotte, a causa soprattutto delle tante e importanti defezioni registrate dalla Libra Association, il consorzio fondato per la sua creazione che, nel corso del tempo ha visto l’addio di nomi come PayPal e Mastercard, tutti preoccupati per le grane legate ai noti scandali legati alla privacy ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020)potrebbe presentare, la suaannunciata ormai oltre un anno fa, già a: questo almeno è quanto afferma il prestigioso, che cita come fonti riservate ben tre persone coinvolte a diverso titolo nello sviluppo della. Se le anticipazioni dovessero rivelarsi esatte,avrà comunque un aspetto assai diverso da quello immaginato inizialmente, con ambizioni decisamente ridotte, a causa soprattutto delle tante e importanti defezioni registrate dallaAssociation, il consorzio fondato per la sua creazione che, nel corso del tempo ha visto l’addio di nomi come PayPal e Mastercard, tutti preoccupati per le grane legate ai noti scandali legati alla privacy ...

