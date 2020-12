Divorzio | Bellanova | ’50 anni fa Italia si scopriva più civile | libera e moderna’

Leggi su ildenaro

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – "Esattamente cinquantafa, il 1 dicembre 1970, veniva approvata in via definitiva la legge n. 898 – 'Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio', elaborata dai deputati Loris Fortuna e da Antonio Baslini. Quattrodopo, con un referendum popolare, il 59,3% deglini scelse di confermare quella legge. L'cinquant'fa sipiù, più, più moderna, più laica. E per le donnene quella scelta fu un passaggio di straordinaria emancipazione e libertà". Lo scrive la ministra Iv, Teresa, su Fb.