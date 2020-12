Decarbonizzazione | webinar di Merita e Mef Donnarumma Terna | Pronti a investire 9 | 5 mld | metà nel Centro Sud

Leggi su ildenaro

(Di martedì 1 dicembre 2020) ap”Infrastrutture energetiche di qualità per il Mezzogiorno. Sulla strada della”: è il tema dell’incontro promosso dall’Associazionee Matching Energies Foundation (Mef) svoltosi lunedì 30 in diretta streaming sui canali social di. Obiettivo dichiarato dell’incontro: fare il punto “sugli investimenti necessari per rendere le reti energetiche meridionali all’altezza degli ambiziosi obiettivi previsti dal quadro della strategia europea sulla: piano che richiede un rilevante potenziamento della capacità e flessibilità della rete nel settore elettrico e il potenziamento e rinnovo di settori importanti della rete gas, oltre allo sviluppo delle interconnessioni con l’estero. Uno sforzo necessario per raggiungere il mix di fonti energetiche indicate dal Piano Nazionale ...