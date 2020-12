Como, litiga con la moglie e fa 450 km a piedi. Lo ritrovano a Fano sette giorni dopo (Di martedì 1 dicembre 2020) Como 1 dic – dopo l’ennesima litigata con la moglie era uscito di casa per schiarirsi le idee, ma la passeggiata si è protratta un po’ troppo: da Como, l’uomo ha infatti percorso 450 km e si è ritrovato a Fano. Protagonista dell’assurda vicenda è un 48enne comasco, ritrovato una settimana dopo dagli agenti di polizia fanesi in quel momento impegnati nei controlli per verificare il rispetto del coprifuoco Anti-Covid. Lo riporta Il Resto del Carlino. L’incontro con le forze dell’ordine è avvenuto alle due del mattino, quando i fari della volante hanno illuminato la figura dell’uomo, infreddolito e mezzo claudicante ma assolutamente lucido. dopo aver sentito la sua storia gli agenti lo hanno fermato e portato in commissariato. Lì il «fuggitivo» ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 1 dicembre 2020)1 dic –l’ennesimata con laera uscito di casa per schiarirsi le idee, ma la passeggiata si è protratta un po’ troppo: da, l’uomo ha infatti percorso 450 km e si è ritrovato a. Protagonista dell’assurda vicenda è un 48enne comasco, ritrovato una settimanadagli agenti di polizia fanesi in quel momento impegnati nei controlli per verificare il rispetto del coprifuoco Anti-Covid. Lo riporta Il Resto del Carlino. L’incontro con le forze dell’ordine è avvenuto alle due del mattino, quando i fari della volante hanno illuminato la figura dell’uomo, infreddolito e mezzo claudicante ma assolutamente lucido.aver sentito la sua storia gli agenti lo hanno fermato e portato in commissariato. Lì il «fuggitivo» ha ...

