Bologna. Contributo per agevolare gli affitti brevi di studenti universitari (Di martedì 1 dicembre 2020) È online il bando del Comune di Bologna dedicato alle strutture ricettive per promuovere gli affitti brevi convenzionati per studentesse e studenti universitari fuori sede e a basso reddito. Cinquecentomila euro, suddivisi tra Comune di Bologna e Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, sono le risorse disponibili per offrire ospitalità a tariffe agevolate per universitari fuori sede con un Isee pari o inferiore a 35.000 euro e iscritti all'anno accademico 2020/2021. Il progetto nasce dall'accordo tra Palazzo d'Accursio e l'Ateneo. La Fondazione per l'Innovazione Urbana faciliterà l'incontro tra strutture ricettive e studenti attraverso un portale dedicato a questo misura. Il Contributo finanzia soggiorni ...

