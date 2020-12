Avviate le indagini per rintracciare i responsabili (Di martedì 1 dicembre 2020) Maxi festa in un campus universitario: 200 ballano senza mascherina malgrado il covid. Covid, festa con 200 persone in un campus universitario su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 1 dicembre 2020) Maxi festa in un campus universitario: 200 ballano senza mascherina malgrado il covid. Covid, festa con 200 persone in un campus universitario su Notizie.it.

corpodelledonne : Necessario correlare alto numero di morti #COVID19italia con l'avere un piano anti #pandemia risalente al 2006 d… - live_messina : Le indagini erano state avviate dei carabinieri di Gravina su due gruppi criminali, uno diretto da Giuseppe Nicolos… - baritoday : Covid, donna di 44 anni muore in casa ad Altamura: positiva a test antigenico, era in attesa di tampone. La Asl: 'A… - corriereag : Agrigento, raid vandalico in una scuola e furto in una villetta. Avviate le indagini - Corriere Agrigentino Condiv… - SanSeveroNews : La sera del 7 febbraio 2020, nelle strade di San Paolo di Civitate (FG), un giovane venne attinto da un colpo d’arm… -

Ultime Notizie dalla rete : Avviate indagini Manifesti anarchici sbucano nella notte a Vibo: avviate indagini CN24TV Mirandola Orecchini d’oro per un appalto da 800mila euro: tre indagati

Accusati di corruzione il vicepresidente della biomedicale Aries di Mirandola, due agenti e una funzionaria dell’Ausl di Alessandria addetta alle gare di fornitura ...

Palermo, con il finto profilo da influencer adescavano minori: coppia arrestata, in casa aveva 100mila video porno

Utilizzavano profili social falsi, tra cui quello di una blogger molto famosa tra i teenager, per adescare ragazzini e farsi mandare video in cui compivano atti sessuali. Una coppia di ...

Accusati di corruzione il vicepresidente della biomedicale Aries di Mirandola, due agenti e una funzionaria dell’Ausl di Alessandria addetta alle gare di fornitura ...Utilizzavano profili social falsi, tra cui quello di una blogger molto famosa tra i teenager, per adescare ragazzini e farsi mandare video in cui compivano atti sessuali. Una coppia di ...