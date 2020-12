Andrea Zelletta vuota il sacco con Zorzi | “Non te ne frega nulla di me”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)negli ultimi giorni si è lamentato spesso delle poche attenzioni che riceve da Tommaso. Il ‘Croccantino’ ieri ha affrontato il 25enne e gli ha chiesto come mai non lo fila di striscio (qui il video). “Come mai l’ho fatto? Allora, ci sono dei momenti che magari tu mi chiami, non è che mi aspetto, anzi, mi aspetto un passo in più. Mi chiami solo per chiedermi il coso per tagliare le unghie. Avere questo muro, mi dà fastidio e fa strano. Mi dispiace perché io non ho mai speso una parola negativa nei tuoi confronti. Questo perché c’è una stima talmente profonda e importante. Quando trovo questa corazza, mi dico: ‘Sarà che non se neun cavolo e non ha pensieri da scambiare con me, magari discorsi più intimi e privati o voglia di fare una chiacchierata’. Tu fai dei nomi di chi è importante per te ...