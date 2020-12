Among Us in un video in stile Game Boy è davvero splendido (Di martedì 1 dicembre 2020) Il famosissimo titolo multiplayer Among Us è attualmente disponibile solo su PC e dispositivi mobile, ma cosa succederebbe se non fosse il 2020 e Among Us fosse originariamente uscito per Game Boy? Un animator, streamer e YouTuber chiamato "LumpyTouch" ha creato un'impressionante animazione pixel art per Among Us che mostra cosa sarebbe potuto essere il gioco se fosse stato lanciato nel 1990 invece che nel 2018. Il video demake, che può essere visto qui sotto, è un affascinante ritorno al passato. Il filmato, oltre a mostrarci il multiplayer per quattro giocatori, ci permette anche di ascoltare la musica che sembra davvero appropriata. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 1 dicembre 2020) Il famosissimo titolo multiplayerUs è attualmente disponibile solo su PC e dispositivi mobile, ma cosa succederebbe se non fosse il 2020 eUs fosse originariamente uscito perBoy? Un animator, streamer e YouTuber chiamato "LumpyTouch" ha creato un'impressionante animazione pixel art perUs che mostra cosa sarebbe potuto essere il gioco se fosse stato lanciato nel 1990 invece che nel 2018. Ildemake, che può essere visto qui sotto, è un affascinante ritorno al passato. Il filmato, oltre a mostrarci il multiplayer per quattro giocatori, ci permette anche di ascoltare la musica che sembraappropriata. Leggi altro...

teatroallascala : @PlacidoDomingo è fra i protagonisti del prossimo 7 dicembre. Un ritorno molto particolare per il maestro in 50 ann… - Drehz69 : Assisti 4 video de among no 3G ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Among video Among Us su Nintendo Game Boy? Un fan realizza un demake GamingTalker Come sarebbe Among Us su Nintendo Game Boy?

Lo Youtuber LupyTouch ci fa vedere come il gioco del momento, ovvero Among Us, potrebbe apparire su una piattaforma come il Game Boy ...

Among Us in un video in stile Game Boy è davvero splendido

Vediamo insieme la fantastica creazione di uno YouTuber. Il famosissimo titolo multiplayer Among Us è attualmente disponibile solo su PC e dispositivi mobile, ma cosa succederebbe se non fosse il 2020 ...

Lo Youtuber LupyTouch ci fa vedere come il gioco del momento, ovvero Among Us, potrebbe apparire su una piattaforma come il Game Boy ...Vediamo insieme la fantastica creazione di uno YouTuber. Il famosissimo titolo multiplayer Among Us è attualmente disponibile solo su PC e dispositivi mobile, ma cosa succederebbe se non fosse il 2020 ...