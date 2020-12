A Yokohama presentato il robot Gundam a grandezza naturale

Leggi su dire

(Di martedì 1 dicembre 2020) TOKYO – Una ricostruzione in grado di muoversi, realizzata in grandezza naturale, del popolare robot Gundam, protagonista di una delle più fortunate serie anime di ogni tempo, è stata presentata alla stampa nel parco tematico costruito nella baia di Yokohama, in occasione del 40esimo anniversario della creazione del personaggio. Il robot, alto 18 metri, che sarà visibile al pubblico a partire dal 19 dicembre, fa parte della Gundam Factory Yokohama, un parco tematico ancora in fase di completamento e che verrà inaugurato nel 2022. I suoi 24 componenti mobili consentono al robot di cambiare posizioni, dando agli spettatori un impatto di grande dinamicità ed effetti molto realistici.