Un misterioso monolite appare in Romania dopo la scomparsa di quello avvistato in Utah (Di martedì 1 dicembre 2020) In Romania è apparso uno strano monolite molto simile a quello che è scomparso dal deserto dello Utah qualche giorno fa. Un monolite quasi uguale a quello scomparso pochi giorni fa nel deserto dello Utah è stato avvistato in Romania il 26 novembre. Il sito del Mirror ha infatti pubblicato una foto che mostra l'installazione apparsa nella città di Piatra Neamt, sulla collina di Batca Doamnei, e a pochi metri da una fortezza considerata un monumento storico. Le autorità sostengono che per posizionare il monolite dovebbe essere stato chiesto il permesso del Ministro della Cultura in Romania, considerando che i resti della fortezza distrutta sono un'area protetta. Il monolite nel deserto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 dicembre 2020) Inè apparso uno stranomolto simile ache è scomparso dal deserto delloqualche giorno fa. Unquasi uguale ascomparso pochi giorni fa nel deserto delloè statoinil 26 novembre. Il sito del Mirror ha infatti pubblicato una foto che mostra l'installazione apparsa nella città di Piatra Neamt, sulla collina di Batca Doamnei, e a pochi metri da una fortezza considerata un monumento storico. Le autorità sostengono che per posizionare ildovebbe essere stato chiesto il permesso del Ministro della Cultura in, considerando che i resti della fortezza distrutta sono un'area protetta. Ilnel deserto ...

Agenzia_Ansa : Usa, scomparso il misterioso #monolite di metallo - cinemaniaco_fb : ?????????????? Un misterioso monolite appare in Romania dopo la scomparsa di quello avvistato in Utah… - vespertime : Daje che siamo a due. Come minimo vien fuori che è una campagna pubblicitaria dela playstation - GiorgioCMascion : RT @AntonioMileo: Misterioso monolite identico a quello scoperto nello Utah appare su una collina in Romania - AntonioMileo : Misterioso monolite identico a quello scoperto nello Utah appare su una collina in Romania -