Tre aborigeni violentati da prete pedofilo fanno causa a Bergoglio “La Chiesa sapeva e ha taciuto”

Roma, 30 nov – Tre aborigeni che in passato risultarono vittime delle attenzioni di un prete pedofilo citano in giudizio la Chiesa per non aver preso provvedimenti. Bergoglio e l'arcivescovo citati in giudizio L'Australia si conferma così una dolorosa spina nel fianco per la Chiesa cattolica. Una terra di confine, da cui arrivano alcune delle più sconcertanti vicende legate a casi di pedofilia che sarebbero stati commessi da uomini di Chiesa. Ultimo in ordine di tempo, è il caso esplosivo che ci arriva dallo Stato di Victoria, ove davanti la Corte Suprema sono stati citati in giudizio Papa Francesco, l'arcivescovo di Melbourne, monsignor Peter Andrew Comensoli, e la sua stessa arcidiocesi. Tre aborigeni subirono abusi da un prete

