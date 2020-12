Torino-Sampdoria | Vagnati | «Giampaolo è un grande allenatore»

TorinoFC_1906 : ??MATCH DAY ??Sampdoria ??Stadio Olimpico “Grande Torino” ??Ore 18.30 #TorinoSampdoria #SFT - Pino__Merola : Serie A, Torino-Sampdoria: le formazioni ufficiali. DIRETTA - Corriere : Torino-Sampdoria: grande giocata di Singo e tap-in perfetto di Belotti Diretta 1-0 - mmaverick586 : ??Serie A???? Torino/Sampdoria - 18h30 Belotti -> 2.20? - sportface2016 : #TorinoSampdoria, il video del gol di #Belotti: dedica alla piccola Marta, bambina morta a Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Sampdoria

Se clicchi OK acconsenti all'uso da parte di Sky dei cookie tecnici, analitici, di profilazione di prima e terza parte, che sono usati per capire i contenuti che ti interessano e inviarti pubblicità i ...All'Olimpico Grande Torino arriva la Sampdoria. I blucerchiati arrivano da una sconfitta in casa con il Bologna in Campionato e dal derby perso in Coppa Italia. Il Toro Grillo Granata Torino malpensa2 ...