Sanremo 2021 | chi sono i big che potrebbero partecipare

(Di lunedì 30 novembre 2020) In un anno normale potremmo dire che il Festival della canzone italiana è ormai alle porte. Arrivato Natale, infatti, le indiscrezioni diventano conferme o smentite a seconda della veridicità delle voci di corridoio. Per, invece, non si può dire lo stesso. Vi abbiamo già informato, infatti, che questa edizione delle kermesse canora andrà in onda nella prima decade di marzo e non a febbraio, come siamo stati abituati a vedere nel corso degli anni. A causa del Covid-19, comunque, non è da escludere che il Festival divenga fatto slittare ad aprile. Questa ipotesi, infatti, non è poi così remota. Se la pandemia causata dal Coronavirus non dovesse essere sotto controllo nel mese scelto per la messa in onda, infatti, ciessere tutti i presupposti per posticiparlo di altri trenta giorni. ...