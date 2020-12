Ramsau am Dachstein “salva” le Coppe del Mondo di salto con gli sci e di combinata nordica femminile

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 novembre 2020) Nella giornata odierna è arrivata una bella notizia per le discipline nordiche femminili. La Coppa deldicon gli sci e quella diprenderanno il via venerdì 18 dicembre aam, in Austria. Entrambi i circuiti erano stati vittima di cancellazioni a raffica dovute alla pandemia di Covid-19 e stavano vivendo una situazione molto difficile. Per quanto riguarda ilcon gli sci, la prospettiva era quella di cominciare a Ljubno (Slovenia), il 24-25 gennaio. Infatti erano state annullate le tappe di Lillehammer, Zao e Sapporo. Addirittura la prima, storica, edizione della Coppa deldirischiava di non andare neppure in scena, ...