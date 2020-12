Monza, uomo di 42 anni ucciso con numerose coltellate: fermati due minori di 14 e 15 anni. “Volevo punirlo per la mia tossicodipendenza” (Di lunedì 30 novembre 2020) Due minori, di 14 e 15 anni, sono stati fermati dai carabinieri perché sospettati dell’omicidio di Cristian Sebastian, il 42enne ucciso a coltellate domenica 29 novembre a Monza. A confermarlo è stato il procuratore per i minorenni di Milano, Ciro Cascone. A quanto si apprende, uno dei due ragazzini ha detto agli inquirenti di aver ucciso il 42enne “per punirlo di avermi trascinato nella tossicodipendenza“. Il movente e le dinamiche sono ancora al vaglio degli inquirenti. Cristian Sebastiano, residente nel quartiere San Rocco, è stato aggredito e ucciso con numerose coltellate al torace e alla gola domenica mattina intorno alle 12.30. L’allarme è stato dato da alcuni passanti che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Due, di 14 e 15, sono statidai carabinieri perché sospettati dell’omicidio di Cristian Sebastian, il 42ennedomenica 29 novembre a. A confermarlo è stato il procuratore per i minorenni di Milano, Ciro Cascone. A quanto si apprende, uno dei due ragazzini ha detto agli inquirenti di averil 42enne “perdi avermi trascinato nella tossicodipendenza“. Il movente e le dinamiche sono ancora al vaglio degli inquirenti. Cristian Sebastiano, residente nel quartiere San Rocco, è stato aggredito econal torace e alla gola domenica mattina intorno alle 12.30. L’allarme è stato dato da alcuni passanti che ...

