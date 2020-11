“Mix di alcol e droga”. Choc in città, a 16 anni finisce in coma dopo una festa nel parco (Di lunedì 30 novembre 2020) Una festa in un parco tra adolescenti che poteva finire malissimo. L’allarme è scattato alle 19.30 di ieri domenica 29 novembre, quando il 112 è stato raggiunto da una richiesta di aiuto. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di due ambulanze e un’auto medica, che hanno trovato una ragazzina di 16 anni insieme a tre amici, due 19enni e un 20enne, anche loro evidentemente ubriachi. Da una prima ricostruzione dell’accaduto i ragazzi stavano festeggiando il compleanno di uno di loro al parchetto Monte Stella di Milano e all’arrivo dei soccorsi erano già tutti ubriachi. La 16enne infatti avrebbe iniziato a vomitare prima di perdere i sensi. I medici non hanno potuto far altro che intubarla e portarla d’urgenza in codice rosso all’ospedale De Marchi, già priva di sensi. I tre ragazzi, invece, sono stati portato al San Carlo in codice ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) Unain untra adolescenti che poteva finire malissimo. L’allarme è scattato alle 19.30 di ieri domenica 29 novembre, quando il 112 è stato raggiunto da una richiesta di aiuto. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di due ambulanze e un’auto medica, che hanno trovato una ragazzina di 16insieme a tre amici, due 19enni e un 20enne, anche loro evidentemente ubriachi. Da una prima ricostruzione dell’accaduto i ragazzi stavano festeggiando il compleanno di uno di loro al parchetto Monte Stella di Milano e all’arrivo dei soccorsi erano già tutti ubriachi. La 16enne infatti avrebbe iniziato a vomitare prima di perdere i sensi. I medici non hanno potuto far altro che intubarla e portarla d’urgenza in codice rosso all’ospedale De Marchi, già priva di sensi. I tre ragazzi, invece, sono stati portato al San Carlo in codice ...

