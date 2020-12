Marco Piagentini, sopravvissuto strage di Viareggio: perse moglie e figli (Di lunedì 30 novembre 2020) La tragica vicenda personale di Marco Piagentini, sopravvissuto alla strage di Viareggio: perse moglie e figli. Ha perso tutto la notte del 29 giugno 2009, quando un treno merci deragliò a pochi metri dalla stazione di Viareggio sversando in strada 45 tonnellate di Gpl: ora Marco Piagentini è diventato il volto simbolo di quella strage L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 30 novembre 2020) La tragica vicenda personale dialladi. Ha perso tutto la notte del 29 giugno 2009, quando un treno merci deragliò a pochi metri dalla stazione disversando in strada 45 tonnellate di Gpl: oraè diventato il volto simbolo di quellaL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

_PuntoZip_ : Stasera in TV: Torna “Che ci faccio qui”, su Rai3 con Domenico Iannacone – Nella prima puntata la storia di Marco P… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Torna “Che ci faccio qui”, su Rai3 con Domenico Iannacone – Nella prima puntata la storia di Marco P… - Carmela_oltre : RT @i10comandamenti: IO SONO VIVO Nella strage di Viareggio Marco Piagentini ha riportato ustioni sul 95% del corpo. Per salvarsi ha dovuto… - latonella : RT @i10comandamenti: IO SONO VIVO Nella strage di Viareggio Marco Piagentini ha riportato ustioni sul 95% del corpo. Per salvarsi ha dovuto… - Evilqueen_75 : RT @i10comandamenti: IO SONO VIVO Nella strage di Viareggio Marco Piagentini ha riportato ustioni sul 95% del corpo. Per salvarsi ha dovuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Piagentini Marco Piagentini/ Volto simbolo strage Viareggio: 'persi moglie e i miei due bimbi…' Il Sussidiario.net Il giornalista Domenico Iannacone torna stasera su Rai 3 con "Che ci faccio qui"

Morirono 32 persone, tra loro la moglie e i due figli più piccoli dell’uomo che porta ancora sul corpo i segni di quella tragedia: Marco Piagentini. Alla vigilia della pronuncia della Corte di ...

Marco Piagentini, sopravvissuto strage di Viareggio: perse moglie e figli

La tragica vicenda personale di Marco Piagentini, sopravvissuto alla strage di Viareggio: perse moglie e figli.

Morirono 32 persone, tra loro la moglie e i due figli più piccoli dell’uomo che porta ancora sul corpo i segni di quella tragedia: Marco Piagentini. Alla vigilia della pronuncia della Corte di ...La tragica vicenda personale di Marco Piagentini, sopravvissuto alla strage di Viareggio: perse moglie e figli.