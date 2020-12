Maradona | il dolore del fratello Hugo | “Chi ha sbagliato deve pagare L’ultima telefonata con Diego alle 3 di notte”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 30 novembre 2020)ricorda ilrecentemente scomparso.L'emergenza Covid non ha permesso all'ex calciatore di volare in Argentina per rendere omaggio aArmando che lo scorso 25 novembre è deceduto a causa di un attacco cardio-respiratorio. C'è tantoe amarezza nelle parole pronunciate dache in Italia è ricordato per aver indossato la maglia dell'Ascoli, in prestito dal Napoli, dopo che proprio il 'Pibe de Oro' aveva spinto per il suo acquisto. Le sue dichiarazioni rilasciate a Deportes Radio CNN Argentina."Ogni giorno che passa ilcresce anche perché vivo lontano dall'Argentina. Mi alzo la mattina e penso di chiamarlo, come facevamo tutti i venerdì. L'ultima volta che ci siamo parlati erano circa le due o le tre del mattino. Mi ha chiamato, ...