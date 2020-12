Ilva | l' azzardo dell' acciaio di Stato

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 30 novembre 2020) La consapevolezzaa politica che l’Iri - la mastodontica macchina statalea politica industriale del Paese - non era più in grado di tenere nella pancia un asset strategico come l’è maturata nel 1995. Governo Dini: l’Laminati Piani veniva venduta ai Riva per 1.649 miliardi di lire. E con 1.500 miliardi di lire di debiti. Iniziò così la lunga stagionea privatizzazione, terminata il 26 luglio del 2012 con il sequestro’impianto di Taranto e la cacciataa famiglia. E da allora è iniziata un’altra storia, fatta di una raffica di commissari statali, di un colosso - Mittal - che è entrato dentro e poi ha brandito l’addio, di un declino che ha trascinato la produzione al minimo storico. E ora sta per iniziarne un’altra, che ribalta la ...