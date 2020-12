Il peso della seconda ondata. In un mese 800.953 contagi e 12.904 vittime. L’età media dei malati è 48 anni. Oltre 22mila i casi tra i sanitari (Di lunedì 30 novembre 2020) Sono 800.953 i casi di contagio da Coronavirus registrati negli ultimi 30 giorni in Italia secondo i Dati, aggiornati a oggi, del Sistema di sorveglianza integrata Covid-19 dell’Istituto Superiore di Sanità. Tra questi ci sono ben 22.712 casi isolati tra gli operatori sanitari. Nello stesso arco di tempo si sono verificati 12.904 decessi. Sono, invece, 304.531 i guariti. L’età mediata dei positivi è 48 anni (44,3%). Il 48,3% dei contagiati sono maschi e il 51,7% femmine; l’11% ha sotto i 18 anni, il 15,5 è over 70, il 29% ha tra 51 e 70 anni e la maggior parte, il 44,3%, ha tra 19 e 50 anni. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 30 novembre 2020) Sono 800.953 idio da Coronavirus registrati negli ultimi 30 giorni in Italia secondo i Dati, aggiornati a oggi, del Sistema di sorveglianza integrata Covid-19 dell’Istituto Superiore di Sanità. Tra questi ci sono ben 22.712isolati tra gli operatori. Nello stesso arco di tempo si sono verificati 12.904 decessi. Sono, invece, 304.531 i guariti.ta dei positivi è 48(44,3%). Il 48,3% deiati sono maschi e il 51,7% femmine; l’11% ha sotto i 18, il 15,5 è over 70, il 29% ha tra 51 e 70e la maggior parte, il 44,3%, ha tra 19 e 50. L'articolo LA NOTIZIA.

