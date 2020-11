‘I due gemelli veneziani’ diretto da Malosti in streaming dal Goldoni di Venezia (Di lunedì 30 novembre 2020) Venezia, 30 nov. (Adnkronos) – In un momento in cui la scena è sospesa e il ruolo dell’attore può apparire immobile agli occhi del pubblico che aspetta da casa di poter tornare di nuovo a teatro, Valter Malosti dirige sul palcoscenico del Teatro Goldoni di Venezia, in prima nazionale, ‘I due gemelli Veneziani’ di Carlo Goldoni, disponibile in streaming il 13 dicembre a partire dalle 19.00 su Backstage, la piattaforma digitale e gratuita del Teatro Stabile del Veneto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 novembre 2020), 30 nov. (Adnkronos) – In un momento in cui la scena è sospesa e il ruolo dell’attore può apparire immobile agli occhi del pubblico che aspetta da casa di poter tornare di nuovo a teatro, Valterdirige sul palcoscenico del Teatrodi, in prima nazionale, ‘I duedi Carlo, disponibile inil 13 dicembre a partire dalle 19.00 su Backstage, la piattaforma digitale e gratuita del Teatro Stabile del Veneto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

