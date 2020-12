Game of Thrones 8 l’ultima stagione in chiaro su Rai4 il gran finale (Di lunedì 30 novembre 2020) Siamo alla fine e per chi non avesse avuto modo di vedere l’ottava e conclusiva stagione di Game of Thrones, su Rai4 in prima serata alle 21,20 lunedì 30 novembre va in onda l’ultimo dei sei esaltanti episodi che completano la serie. Noi di TvZap siamo stati i fan della prima ora di questa magnifica serie, anche nei momenti che ci ha convinto meno, ci siamo letti i libri di George R.R. Martin da cui è nata (a proposito quando escono gli ultimi volumi?) e coglieremo l’occasione che offre Rai4 per rivedere tutte le puntate un’altra volta. Game of Thrones la fine, Emilia Clarke e Sophie Turner e l’addio a Daenerys e Sansa: ‘La nostra guardia è finita’ Game of Thrones 8, anticipazioni Per chiunque volesse fare un breve ripasso di sotto i ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 30 novembre 2020) Siamo alla fine e per chi non avesse avuto modo di vedere l’ottava e conclusivadiof, suin prima serata alle 21,20 lunedì 30 novembre va in onda l’ultimo dei sei esaltanti episodi che completano la serie. Noi di TvZap siamo stati i fan della prima ora di questa magnifica serie, anche nei momenti che ci ha convinto meno, ci siamo letti i libri di George R.R. Martin da cui è nata (a proposito quando escono gli ultimi volumi?) e coglieremo l’occasione che offreper rivedere tutte le puntate un’altra volta.ofla fine, Emilia Clarke e Sophie Turner e l’addio a Daenerys e Sansa: ‘La nostra guardia è finita’of8, anticipazioni Per chiunque volesse fare un breve ripasso di sotto i ...

GhostJR__ : Naruto è... fuori categoria, completamente. Mi ha lasciato un segno forte ed indelebile, pur riconoscendone i difet… - GhostJR__ : • Naruto . . . 1) Attack on Titan 2) Game of Thrones 3) Death Note - Yu Yu Hakusho 4) Steins;Gate 5) The Boys Tan… - OnlyViperaVibes : SPOILER SESTA STAGIONE GAME OF THRONES Ad oggi questa rimane la mia sequenza preferita, uno dei momenti più alti… - nonsonote_ : Credevo fosse uscito un episodio speciale di Game of thrones ed ero molto carico. Maledetti coreani #delusion #GOT7_LastPiece - nonchalance____ : @pokemonderba Ho iniziato da poco game of thrones e per ora pare un coglione -