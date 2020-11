Conte “Sul Recovery Fund coinvolgeremo tutto il Parlamento”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Quei 209 miliardi sono per il nostro Paese la sfida della vita, sarebbe doloroso non arrivare fino in fondo”. Lo dice il premier Giuseppe, in un colloquio con il Corriere della Sera, in merito al.“Riusciremo a dare la svolta, con l’Europa abbiamo studiato un percorso a scorrimento veloce del. Stiamo facendo tantissimo, nonostante il clima di confusione che ogni tanto si alza”, aggiunge.chiarisce che non c’è alcun gelo con il leader del Pd Nicola Zingaretti per la governance del: “Lo sento tutti i giorni e non è vero che non sia d’accordo sulla cabina di regia a tre. Ne avevamo parlato, c’è perfetta coincidenza”.Nella cabina di regia del, “che riferirà periodicamente non solo al Consiglio dei ...