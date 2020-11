Traffico Roma del 29-11-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 novembre 2020) Luceverdedi nuovo buona domenica ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi poche le auto in circolazione sul raccordo e consolari unica segnalazione di Chievo in centro Dove è avvenuto un incidente in largo Chigi raccomandiamo le dovute attenzioni nella guida un invito alla prudenza anche in via Ruggero Bonghi è segnalato olio sul manto stradale di conseguenza raccomandiamo di procedere con la massima cautela a mezzogiorno Papa Francesco reciterà la preghiera dell’angelus impartirà la benedizione Apostolica ai fedeli presenti in piazza San Pietro possibili difficoltà di circolazione durante il flusso e deflusso dei partecipanti sulla linea B della metropolitana da oggi chiusa per lavori la stazione policlinico di conseguenza scende in strada navetta circolare mb20 tra la stazione Termini alla stazione Tiburtina mentre sulla linea Ha sempre della ...