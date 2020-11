Thauvin strizza l’occhio al Milan | “Parole di Maldini mi hanno commosso…”

(Di domenica 29 novembre 2020) Ilin qualche modo chiama,fa l'occhiolino e risponde. Intrigo di calciomercato per i rossoneri che, nelle parole di Paolo, avevano corteggiato il giovane talento francese del Marsiglia. "Lui è un giocatore che sarà a fine contratto, quindi è un giocatore dal punto di vista economico può essere interessante. Parliamo di un giocatore di alto livello. Sicuramente è un profilo che va seguito".Erano state queste le parole della dirigenza del Diavolo e, a distanza di poche ore, ecco la "risposta" del diretto interessato., al termine della gara di Ligue 1 contro il Nantes, ha parlato a Telefoot anche di: "Quando una leggenda (ndr) parla così bene di te sei felice. Ovviamente mi ha commosso, lo ringrazio moltissimo".caption id="attachment 1054595" ...

