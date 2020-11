Roma | pedofilo davanti a una scuola elementare al Pigneto Aveva già palpeggiato una bimba

(Di domenica 29 novembre 2020)in azioneunadel. L’uomo mandava baci ai bambini che uscivano da una. Il trentenne era pronto ad avvicinarsi agli alunni. I poliziotti hanno arrestato un uomo con l’accusa del reato di tentata violenza sessuale aggravata dalla giovane età dei soggetti destinatari delle sue attenzioni. L’uomo ha un precedente a suo carico per averuna bambina in strada, che gli è costato il divieto di dimora nel Comune di Terni, da dove proviene.in azione alI fatti risalgono al pomeriggio di qualche giorno e fa e sono accaduti all’esterno dellaprimaria Enrico Toti al. Secondo quanto riportato da Il ...

iordyfox : RT @AndFranchini: Roma, pedofilo arrestato al Pigneto: mandava baci ai bimbi. «Si appostava sempre davanti alla scuola» - AndFranchini : RT @AndFranchini: Roma, pedofilo arrestato al Pigneto: mandava baci ai bimbi. «Si appostava sempre davanti alla scuola» - CorriereCitta : Roma, manda baci e occhiate ai bimbi nel parco, scatta l’allarme dei genitori. Arrestato pedofilo 30enne - leone52641 : RT @AndFranchini: Roma, pedofilo arrestato al Pigneto: mandava baci ai bimbi. «Si appostava sempre davanti alla scuola» -

Ultime Notizie dalla rete : Roma pedofilo

Il Messaggero

Oltre a quella stanza affittata da un pedofilo alle baby squillo c’è molto di più. Proprio come in quel seminterrato dei Parioli ...Era stato allontanato dalla sua città, Terni, con tanto di divieto di dimora, perché aveva palpeggiato una bambina in strada pochi mesi fa. Eppure, il trentenne non curante di quel provvedimento, una ...