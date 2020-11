Paolo Petrocelli dirigerà l’Accademia Stauffer

(Di domenica 29 novembre 2020) di Cremona, l’istituzione di fama internazionale per la formazione di strumentisti ad arco Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro di Musicologia Walterdi Cremona, presieduto dal dottorSalvelli, ha nominato all’unanimitàDirettore Generale delWaltercon un incarico triennale, a partire dall’1 dicembre 2020.… L'articolo Corriere Nazionale.

Paolo Petrocelli è il nuovo direttore dell'Accademia Stauffer di Cremona

"Sono onorato per la nomina, vogliamo potenziare tutte le linee di attività dell’Accademia per renderla sempre più un centro musicale per strumentisti ad arco tra i più avanzati a livello internaziona ...Con la nomina di Petrocelli, la Fondazione Stauffer si appresta ad avviare una nuova e decisiva fase di sviluppo e crescita.