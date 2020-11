Neanche il lockdown ferma il sesso a pagamento (Di domenica 29 novembre 2020) La prostituzione è più florida che mai in Italia, anche se la pandemia ne ha cambiato le modalità di fruizione. Tra mascherine e igienizzanti con i clienti a casa, molte sex workers puntano tutto sul web per aumentare gli incontri virtuali e il fatturato. A fronte di una legalizzazione del loro lavoro, però, pagherebbero volentieri le tasse. L'Italia è un Paese che va a puttane. E non stiamo parlando del crollo economico, ma di un mondo, quello della prostituzione, che non si è fermato Neanche davanti al virus. Ha preso precauzioni, ha cambiato modus operandi, ha dato una limata alle tariffe ed è ripartito. Il sesso a pagamento, un giro d'affari da cinque miliardi di euro, con oltre 120 mila sex workers, ha superato la crisi, come spiega la giornalista Maria Giovanna Maglie nel suo ultimo libro: Puttane (Piemme). Un ... Leggi su panorama (Di domenica 29 novembre 2020) La prostituzione è più florida che mai in Italia, anche se la pandemia ne ha cambiato le modalità di fruizione. Tra mascherine e igienizzanti con i clienti a casa, molte sex workers puntano tutto sul web per aumentare gli incontri virtuali e il fatturato. A fronte di una legalizzazione del loro lavoro, però, pagherebbero volentieri le tasse. L'Italia è un Paese che va a puttane. E non stiamo parlando del crollo economico, ma di un mondo, quello della prostituzione, che non si ètodavanti al virus. Ha preso precauzioni, ha cambiato modus operandi, ha dato una limata alle tariffe ed è ripartito. Il, un giro d'affari da cinque miliardi di euro, con oltre 120 mila sex workers, ha superato la crisi, come spiega la giornalista Maria Giovanna Maglie nel suo ultimo libro: Puttane (Piemme). Un ...

Dario Argento e Paolo Genovese al Vanity Fair Stories: «La paura di avere paura»

Ospiti di Vanity Fair Stories, Paolo Genovese e Dario Argento intrattengono un dialogo sul significato più profondo della paura, sui riflessi del lockdown sulle nostre vite e sul futuro ricco di incer ...

Il grande cuore dei napoletani: proprietario di un pub regala panini ai senzatetto

Il cuore grande dei napoletani non smetterà mai di stupirci. La generosità e la bontà del nostro popolo non sono sicuramente “rimaste a casa”, neanche durante il secondo lockdown. Ce lo dimostra Giuse ...

