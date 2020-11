Mes sì e Mes no. Una proposta alternativa (Di domenica 29 novembre 2020) Nel dibattito politico relativo all’utilizzo delle risorse del Mes, si è decisamente affermata una polarizzazione tra due fronti, quello “del si” e quello “del no” rispetto ad un prestito da parte del cosiddetto “Fondo Salva-Stati” al nostro Paese. In ciascuna delle due trincee degli opposti fronti sembra imperare una scarsa conoscenza del Trattato istitutivo che governa l’istituzione finanziaria, oltre che scarsa intraprendenza nella’individuare soluzioni di impiego del Fondo diverse da operazioni di semplice prestito. Di certo non si discute che la funzione statutaria del Mes sia quella di mobilizzare risorse finanziarie necessarie ad aiutare i Paesi che ne sono parte. nel caso di minaccia alla loro stabilità finanziaria – in sostanza un’operazione di breve periodo necessaria a far fronte a crisi di liquidità –,ma nulla esclude che delle risorse del “Salva Stati” possa fari un uso, ... Leggi su formiche (Di domenica 29 novembre 2020) Nel dibattito politico relativo all’utilizzo delle risorse del Mes, si è decisamente affermata una polarizzazione tra due fronti, quello “del si” e quello “del no” rispetto ad un prestito da parte del cosiddetto “Fondo Salva-Stati” al nostro Paese. In ciascuna delle due trincee degli opposti fronti sembra imperare una scarsa conoscenza del Trattato istitutivo che governa l’istituzione finanziaria, oltre che scarsa intraprendenza nella’individuare soluzioni di impiego del Fondo diverse da operazioni di semplice prestito. Di certo non si discute che la funzione statutaria del Mes sia quella di mobilizzare risorse finanziarie necessarie ad aiutare i Paesi che ne sono parte. nel caso di minaccia alla loro stabilità finanziaria – in sostanza un’operazione di breve periodo necessaria a far fronte a crisi di liquidità –,ma nulla esclude che delle risorse del “Salva Stati” possa fari un uso, ...

