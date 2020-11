Massimiliano Morra ritratta tutto e a Verissimo confessa: “Devo tutto alla Ares” (Di domenica 29 novembre 2020) “Devo tutto alla Ares». Massimiliano Morra, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip vuole fare chiarezza sul suo rapporto con Adua e sulle confidenze che si sono scambiati all’interno della casa. Massimiliano Morra racconta a Verissimo la sua verità sulla falsa storia d’amore con Adua Del Vesco e l’Ares: «Tra me e Adua non c’è mai stato nulla se non un’amicizia. Dopo la nostra finta relazione, l’ho corteggiata tanto e insistentemente perché nel tempo mi ero molto legato a lei, ero quasi innamorato. Da parte sua c’erano dei segnali che mi facevano intuire che ci fosse un interessamento. Poi, per il mio eccessivo corteggiamento, la situazione è precipitata». Sul suo passato professionale con il mondo Ares, l’attore dice: «Nessuno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 novembre 2020)Ares»., l’ex concorrente del Grande Fratello Vip vuole fare chiarezza sul suo rapporto con Adua e sulle confidenze che si sono scambiati all’interno della casa.racconta ala sua verità sulla falsa storia d’amore con Adua Del Vesco e l’Ares: «Tra me e Adua non c’è mai stato nulla se non un’amicizia. Dopo la nostra finta relazione, l’ho corteggiata tanto e insistentemente perché nel tempo mi ero molto legato a lei, ero quasi innamorato. Da parte sua c’erano dei segnali che mi facevano intuire che ci fosse un interessamento. Poi, per il mio eccessivo corteggiamento, la situazione è precipitata». Sul suo passato professionale con il mondo Ares, l’attore dice: «Nessuno ...

_9Maraya6_ : 'Salone Morra' Massimiliano ormai citato solo per identificare i punti della casa dove rifletteva ????????… - Trafello2 : @Katya_Romao Io non lo capisco il napoletano ma comunque si chiama morra massimiliano non porra e comunque non c'en… - gabrielsniceass : questa canzone senza massimiliano morra che la canta non ha senso #gfvip - infoitcultura : Verissimo, Massimiliano Morra e la ‘favola’ con Adua: “Costruita a fini promozionali” - infoitcultura : Massimiliano Morra rompe il silenzio: “La mia sessualità? Ora parlo io” -