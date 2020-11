Mara Venier fa piangere Renato Zero: non toccarsi è impossibile (Di domenica 29 novembre 2020) Mara Venier fa piangere Renato Zero, tenere la commozione non è semplice e non toccarsi è la sfida più difficile: ecco cosa è successo in diretta a Domenica In. Grande ospite di questa nuova puntata di Domenica In, Renato Zero legato alla conduttrice, Mara Venier, da un grande affetto e da una grande amicizia: “Tu per me, per i miei figli ci sei sempre stato.” Tra i due la commozione è tanta e il pubblico a casa ha potuto percepire tutta la loro emozione. In questi mesi è uscita Zerosettata, una raccolta di tre cd con i quali ha celebrato la sua musica e la sua carriera, trenta inediti che hanno già conquistato il cuore dei suoi sorcini. Proprio all’inizio della trasmissione ha ... Leggi su chenews (Di domenica 29 novembre 2020)fa, tenere la commozione non è semplice e nonè la sfida più difficile: ecco cosa è successo in diretta a Domenica In. Grande ospite di questa nuova puntata di Domenica In,legato alla conduttrice,, da un grande affetto e da una grande amicizia: “Tu per me, per i miei figli ci sei sempre stato.” Tra i due la commozione è tanta e il pubblico a casa ha potuto percepire tutta la loro emozione. In questi mesi è uscitasettata, una raccolta di tre cd con i quali ha celebrato la sua musica e la sua carriera, trenta inediti che hanno già conquistato il cuore dei suoi sorcini. Proprio all’inizio della trasmissione ha ...

