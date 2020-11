Lutto nel mondo del cinema: è morto David Prowse, l’attore che ha interpretato Darth Vader in Star Wars (Di domenica 29 novembre 2020) l’attore David Prowse, che ha interpretato Darth Vader nella prima trilogia di Star Wars, è morto domenica 29 novembre 2020 all’età di 85 anni. La conferma è arrivata direttamente dai suoi agenti, che hanno condiviso l’annuncio su Twitter. David Prowse è stato scelto per interpretare il “cattivo” di Star Wars anche grazie al suo fisico imponente: l’attore era alto quasi 2 metri. Prima di iniziare la carriera sul grande schermo è anche stato un bodybuilder, nonché personal trainer dell’attore Christopher Reeve. All’inizio degli anni ’60, Prowse rappresentò l’Inghilterra ai Giochi del Commonwealth. Nel 1971, ... Leggi su optimagazine (Di domenica 29 novembre 2020), che hanella prima trilogia di, èdomenica 29 novembre 2020 all’età di 85 anni. La conferma è arrivata direttamente dai suoi agenti, che hanno condiviso l’annuncio su Twitter.è stato scelto per interpretare il “cattivo” dianche grazie al suo fisico imponente:era alto quasi 2 metri. Prima di iniziare la carriera sul grande schermo è anche stato un bodybuilder, nonché personal trainer delChristopher Reeve. All’inizio degli anni ’60,rappresentò l’Inghilterra ai Giochi del Commonwealth. Nel 1971, ...

