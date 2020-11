LIVE Biathlon, 10 km Kontiolahti in DIRETTA: Johannes Boe il favorito ma attenzione ai francesi. Lukas Hofer sogna l’impresa (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE 10.13 Il re Johannes Boe, invece, è parso sereno nonostante il secondo posto e oggi si presenta al cancelletto di partenza da chiarissimo favorito con pettorale 13, in quello che è il format che più lo ha visto dominare nel corso degli anni: 23 successi, tra cui quello ottenuto sette mesi fa su queste nevi nell’ultima sprint disputata a Kontiolahti. 10.11 Per Laegreid l’esordio nel circuito maggiore è stato sin qui davvero una favola, 79 bersagli su 80 colpiti tra la fine della passata stagione e la prova di ieri, con il primo successo. Da oggi, però, inizia la vera sfida per il classe 1997, che dovrà dimostrare di riuscire a confermarsi in un settore maschile di alto ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SPRINT FEMMINILE 10.13 Il reBoe, invece, è parso sereno nonostante il secondo posto e oggi si presenta al cancelletto di partenza da chiarissimocon pettorale 13, in quello che è il format che più lo ha visto dominare nel corso degli anni: 23 successi, tra cui quello ottenuto sette mesi fa su queste nevi nell’ultima sprint disputata a. 10.11 Per Laegreid l’esordio nel circuito maggiore è stato sin qui davvero una favola, 79 bersagli su 80 colpiti tra la fine della passata stagione e la prova di ieri, con il primo successo. Da oggi, però, inizia la vera sfida per il classe 1997, che dovrà dimostrare di riuscire a confermarsi in un settore maschile di alto ...

Eurosport_IT : A Kontiolahti seconda giornata di gare ?????? Si parte con lo sprint maschile e alle 13:40 appuntamento con lo sprint… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Kontiolahti per la Sprint maschile: Johannes Boe vuole riprendersi il trono #biathlon @AleBergomi #29Novembre #biat… - neveitalia : LIVE da Kontiolahti per la Sprint maschile: Johannes Boe vuole riprendersi il trono #biathlon @AleBergomi… - zazoomblog : LIVE Biathlon 75 km Kontiolahti in DIRETTA: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ci provano per il podio - #Biathlon… - zazoomblog : LIVE Biathlon 75 km Kontiolahti in DIRETTA: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ci provano per il podio - #Biathlon… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Biathlon LIVE Biathlon, 10 km Kontiolahti in DIRETTA: Johannes Boe cerca la rivincita, Hofer per la top10 OA Sport LIVE da Kontiolahti per la Sprint maschile: Johannes Boe vuole riprendersi il trono

Alle 10:30 ora italiana il via della prima Sprint maschile della Coppa del Mondo 2020/21. Centouno gli atleti iscritti, tre gli azzurri, uno il favorito per la vittoria, ...

LIVE – Biathlon, sprint maschile opening Kontiolahti 2020: aggiornamenti in DIRETTA

LIVE - Segui la diretta scritta della sprint maschile di Kontiolahti, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di biathlon.

Alle 10:30 ora italiana il via della prima Sprint maschile della Coppa del Mondo 2020/21. Centouno gli atleti iscritti, tre gli azzurri, uno il favorito per la vittoria, ...LIVE - Segui la diretta scritta della sprint maschile di Kontiolahti, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di biathlon.