L' Inter spera in Brozovic | il croato in sospeso | cosa serve per recuperarlo

"La guarigione viene certificata da un'apposita commissione medica di Nyon e in questa posizione al momento l'Inter ha 6 elementi: Bastoni, Skriniar, Young, Radu, Nainggolan e Gagliardini. Brozovic è.

Inter: Dopo la convincente vittoria a Sassuolo, torna il sereno in casa nerazzurra. Ora Conte chiede fiducia e continuità

“Una vittoria potente, grassa e feroce”. Così racconta il quotidiano Il Corriere della Sera che commenta il 3-0 dei nerazzurri di ieri al Mapei Stadium. “Stavolta gli schiaffi l’Inter li dà, si rialza ...

