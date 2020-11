Insigne: “Il miglior Napoli nella serata dedicata a Diego. La vittoria è per lui” (Di lunedì 30 novembre 2020) Intervistato da Sky Sport, il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha parlato del netto successo sulla Roma, con un suo gol e la dedica a Maradona. Queste le sue parole: “Il miglior Napoli della stagione, nella serata dedicata a Maradona. Non penso sia un caso. Vincere per lui è stata una spinta in più, è venuto a mancare il nostro idolo e fa male. Stiamo ancora piangendo la sua scomparsa. Lascia un vuoto incolmabile. Dedichiamo la nostra vittoria a lui, per noi era un motivo in più per fare bene”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 30 novembre 2020) Intervistato da Sky Sport, il capitano del, Lorenzo, ha parlato del netto successo sulla Roma, con un suo gol e la dedica a Maradona. Queste le sue parole: “Ildella stagione,a Maradona. Non penso sia un caso. Vincere per lui è stata una spinta in più, è venuto a mancare il nostro idolo e fa male. Stiamo ancora piangendo la sua scomparsa. Lascia un vuoto incolmabile. Dedichiamo la nostraa lui, per noi era un motivo in più per fare bene”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sscnapoli : ? 31’ | GOOOOOOOOOOLLLL?? Il Capitanooooooo la insaccaaaa ?? @Lor_Insigne?????? La dedica è per Diego ???? #NapoliRoma… - pisto_gol : Nap-Rom 4:0 Nello stadio Maradona,con la maglia dell’Argentina, il Napoli domina una Roma in difficoltà : segna Ins… - ciropellegrino : Non uso mai riprendere video di partite in corso e non sono peraltro tifoso del #Napoli. Però , che piccolo miracol… - napolimagazine : RT @5mariamazza: IL PODIO di @NAPOLIMAGAZINE - 1) INSIGNE, punizione da urlo del capitano, 2) FABIAN RUIZ, gran gol dal limite dell'area, 3… - apetrazzuolo : RT @5mariamazza: IL PODIO di @NAPOLIMAGAZINE - 1) INSIGNE, punizione da urlo del capitano, 2) FABIAN RUIZ, gran gol dal limite dell'area, 3… -

