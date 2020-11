Il Verona non si ferma più Batte e scavalca l'Atalanta (Di domenica 29 novembre 2020) Il Verona si conferma grande sorpresa del campionato, assieme al Sassuolo: vince a Bergamo contro l'Atalanta , grazie ad un rigore trasformato da Veloso al 17' della ripresa per un fallo evidente in ... Leggi su quotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Ilsi congrande sorpresa del campionato, assieme al Sassuolo: vince a Bergamo contro l', grazie ad un rigore trasformato da Veloso al 17' della ripresa per un fallo evidente in ...

infoitsport : Verona, Juric vola basso: 'Europa League? Ora non è il momento' - MarioStolaj : @JaredFixedLeto Liverpool pareggia contro una banda. Dortmund non perdeva contro questi da 30 anni. Oggi affonda. L… - ZILIOCCHI1 : @Marco562017 Marco, il tifoso bove, quello che l'anno scorso massacrava il Sign.SARRI, Perché eravamo PRIMI in camp… - tende2001 : RT @InterCM16: La Juve non riesce a vincere senza Ronaldo neanche con Crotone, Verona e Benevento. Ma siamo noi quelli del palla a Lukaku u… - tapindercuulo : beh se la vogliamo mettere sotto questo piano oppini le ha detto che a verona la violentano, che non è donna, che è… -